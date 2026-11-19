19 ноября 2026, 22:22

В Новосибирске у подростка ухудшилось зрения после падения в яму с кипятком

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новосибирской области 16-летний подросток провалился в неогороженную яму с кипятком, после чего у него начались проблемы со зрением. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его мать.





Инцидент произошел 10 ноября в Искитиме. Как рассказала женщина, ее сын вместе с одноклассником направлялся к знакомой девочке. Около 19:20, когда уже стемнело, мальчик обогнул дом и не увидел за углом яму — в нее он и провалился. Приятель не растерялся и вытащил его, благодаря чему удалось избежать более серьезных ожогов.



Домой подросток вернулся мокрым по грудь и с травмами. Тогда родители вызвали скорую помощь. В Искитимской больнице нужных специалистов не оказалось, поэтому мальчика доставили в Новосибирскую областную больницу, где ему зашили веко. Также у него зафиксированы ушибы коленей.

«Швы еще не сняты, зрение падает. Шрам, скорее всего, останется. <...> Представители теплосетей готовы оплатить [лечение] только по чекам, остальное, сказали, нет», — добавила мать пострадавшего.