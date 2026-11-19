У россиянки нашли редчайшую опухоль на ранней стадии
В Нижневартовской окружной клинической больнице впервые столкнулись с нейроэндокринной опухолью тонкой кишки у пациентки — и сумели распознать ее на начальном этапе. Об этом пишут «Новости Югры».
По словам главы департамента здравоохранения Югры Романа Паськова, женщина пришла к врачам с жалобами на слабость, головокружение и нарушения в работе ЖКТ. В ходе компьютерной томографии рентгенологи обратили внимание на подозрительное образование в стенке кишки и передали пациентку эндоскопистам.
Подобные новообразования развиваются из особых клеток, вырабатывающих гормоны, и в тонком кишечнике встречаются крайне редко — 0,15–0,5 случая на 100 тысяч человек в год. Опасность болезни заключается в том, что на ранних стадиях она долго не дает о себе знать, поэтому ее обычно обнаруживают поздно, и выявить опухоль до появления симптомов — большая удача.
Чтобы проверить подозрения, медики выполнили технически сложную ступенчатую биопсию и добрались до глубоких слоев кишечной стенки. Гистологическое исследование подтвердило низкую степень злокачественности образования, а это повышает шансы на благоприятный исход.
Сейчас женщину направили в онкологический диспансер. В Нижневартовской ОКБ продолжат наблюдать за ее состоянием, а через год пригласят на контрольный осмотр. Врачи подчеркивают, что при таких заболеваниях ранняя диагностика играет критически важную роль.
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