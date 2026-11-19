19 ноября 2026, 19:53

В Нижневартовске врачи впервые выявили у пациентки нейроэндокринную опухоль

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В Нижневартовской окружной клинической больнице впервые столкнулись с нейроэндокринной опухолью тонкой кишки у пациентки — и сумели распознать ее на начальном этапе. Об этом пишут «Новости Югры».