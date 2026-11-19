Россиянин удерживал девушку у себя дома и насиловал ее
В Башкирии задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании экс-сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Мужчине предъявили обвинение по статьям 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он удерживал бывшую девушку у себя дома и насиловал ее. Когда пострадавшей удалось освободиться, она сразу обратилась в правоохранительные органы.
Вскоре фигурант задержали, после чего с ним провели первоначальные следственные действия. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.
Ранее сообщалось, что жителя Крыма приговорили к 25 годам колонии строгого режима за изнасилование дочери.
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