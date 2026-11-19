Потолок рухнул на студентов в российском городе
В Чите потолок обрушился на студентов медицинской академии прямо во время занятий. Об этом сообщил проректор ЧГМА Евгений Сажин, слова которого передает Chita.ru в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел во вторник, 17 ноября, когда в здании проводился ремонт крыши. Рабочие демонтировали вентшахту, и одна из досок соскользнула с опоры, упав на подвесной потолок. В результате четыре плиты и шлак с крыши обрушились в кабинет, где в этот момент проходила лекция.
Сажин уточнил, что поврежденный участок уже починили, а в помещении убрали. Из студентов никто не пострадал, однако занятия в этом кабинете временно перевели в дистанционный формат.
Ранее сообщалось, что скала обрушилась на припаркованные автомобили во Владивостоке.
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