В Москве на крыше поезда нашли труп зацепера

18 октября 2026, 16:36

В Москве на станции «Печатники» в ЮВАО обнаружили труп зацепера

Фото: istockphoto/Motortion

Тело несовершеннолетнего обнаружили на крыше электропоезда на станции «Печатники» на юго-востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости.





По предварительным данным, подросток занимался зацепингом — смертельно опасным увлечением, которое в России запрещено законом и ежегодно приводит к гибели десятков детей. Зацеперы — это люди, прежде всего подростки в возрасте от десяти до 16 лет, которые катаются снаружи поездов: на крышах вагонов, между вагонами, на подножках и других элементах, не предназначенных для проезда пассажиров . Свои поездки они часто снимают на экшн-камеры ради публикации в соцсетях и получения лайков .



Риск для жизни у зацеперов чрезвычайно высок, и статистика это подтверждает. Только на Московской железной дороге за январь-октябрь 2025 года пострадали 53 зацепера, из них 28 погибли.



Основные угрозы:



