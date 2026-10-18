В Москве на крыше поезда нашли труп зацепера
Тело несовершеннолетнего обнаружили на крыше электропоезда на станции «Печатники» на юго-востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, подросток занимался зацепингом — смертельно опасным увлечением, которое в России запрещено законом и ежегодно приводит к гибели десятков детей. Зацеперы — это люди, прежде всего подростки в возрасте от десяти до 16 лет, которые катаются снаружи поездов: на крышах вагонов, между вагонами, на подножках и других элементах, не предназначенных для проезда пассажиров . Свои поездки они часто снимают на экшн-камеры ради публикации в соцсетях и получения лайков .
Риск для жизни у зацеперов чрезвычайно высок, и статистика это подтверждает. Только на Московской железной дороге за январь-октябрь 2025 года пострадали 53 зацепера, из них 28 погибли.
Основные угрозы:
- Поражение электрическим током. Контактная сеть над путями находится под напряжением 27,5 тыс. вольт. Электрическая дуга может возникнуть даже без прямого касания — на расстоянии до двух метров. Поражение почти всегда несовместимо с жизнью или приводит к глубочайшим ожогам .
- Падение с движущегося состава. Порыв ветра, резкое торможение или потеря равновесия приводят к падению под колеса или на рельсы.
- Столкновение с препятствиями. Зацепер может удариться о столбы, светофоры или встречный поезд.
За проезд на крышах и подножках вагонов предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Штраф для лиц старше 16 лет составляет от двух до четырех тысяч рублей . Если нарушитель младше 16 лет, к ответственности привлекают родителей — составляют протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию . В случаях вовлечения несовершеннолетних в зацепинг возможна и уголовная ответственность.