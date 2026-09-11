В центре Екатеринбурга подросток-зацепер упал под трамвай
В центре Екатеринбурга подросток-зацепер сорвался с трамвая и попал под колеса. Об этом сообщает издание «КП».
Чрезвычайное происшествие случилось 11 сентября на трамвайной остановке. Согласно видеозаписи с уличных камер наблюдения, два подростка — один из них чуть ниже своего друга — решили запрыгнуть на соединение вагонов.
Они сделали это в тот момент, когда трамвай уже тронулся с остановки. В итоге парень, который ниже ростом, не удержался и сорвался прямо на пути. Отмечается, что колесо электротранспорта прошло в сантиметрах от головы мальчика. О состоянии подростков в настоящий момент информации нет.
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