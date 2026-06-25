Российский полицейский спас жену, закрыв ее собой во время смерча

25 июня 2026, 18:53

В Кушве полицейский получил перелом плеча, закрыв собой жену во время смерча

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

В Кушве полицейский спас жену, закрыв ее собой во время смерча. Об этом сообщает Ura.ru.