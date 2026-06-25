Российский полицейский спас жену, закрыв ее собой во время смерча
В Кушве полицейский спас жену, закрыв ее собой во время смерча. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным агентства, пара находилась в машине, когда на город обрушился смерч. На них посыпались обломки крыш, стволы деревьев и другие предметы. Один кирпич пробил салон, но мужчина успел закрыть собой жену. В результате он получил перелом плеча со смещением.
Супруги выбрались из автомобиля и укрылись под обломками от града, который начался следом. Затем они отправились на поиски помощи. Мужчина несколько раз терял сознание от сильной боли, женщина кричала и плакала, а он ее успокаивал.
Полицейского прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое. По словам знакомых, то, что он выжил — чудо. Смерч обрушился на Свердловскую область три дня назад. Из-за стихии пострадали многие дома и автомобили. Помимо Кушвы, разрушения зафиксировали еще в нескольких населенных пунктах.
Читайте также: