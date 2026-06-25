Российского миллиардера хотели развести на миллионы в Telegram за компромат

25 июня 2026, 17:40

Суд огласил приговор фигурантам дела о вымогательствах в Telegram в Москве

Фото: istockphoto/dlccar

В Москве вынесли приговор двум фигурантам дела о вымогательстве крупной суммы у известных бизнесменов и топ-менеджеров госкорпораций. Хамовнический суд столицы признал предпринимателя Антона Сафонова и пенсионера Эдуарда Щуренкова виновными в незаконном получении более 23,5 миллиона рублей, пишет ТАСС.