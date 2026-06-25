Российского миллиардера хотели развести на миллионы в Telegram за компромат
В Москве вынесли приговор двум фигурантам дела о вымогательстве крупной суммы у известных бизнесменов и топ-менеджеров госкорпораций. Хамовнический суд столицы признал предпринимателя Антона Сафонова и пенсионера Эдуарда Щуренкова виновными в незаконном получении более 23,5 миллиона рублей, пишет ТАСС.
По решению суда, Сафонов проведет в колонии шесть лет, а Щуренков — три года. Последнего взяли под стражу непосредственно в зале заседания. Защита осужденных уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Сафонова подчеркнул, что вина его подзащитного не находит подтверждения в показаниях свидетелей.
Суд переквалифицировал инкриминируемое деяние, смягчив его с особо тяжкого на тяжкое преступление. При этом государственное обвинение запрашивало для подсудимых от десяти до 11 лет лишения свободы.
Как уточнили в суде, жертвами вымогателей стали миллиардер Альберт Авдолян, который передал злоумышленникам 11,5 миллиона рублей, а также высокопоставленные руководители «Ростеха» и «Россетей» Василий Бровко и Андрей Рюмин. Деньги с них требовали за удаление компрометирующих и недостоверных сведений, публиковавшихся в Telegram-каналах «Кремлевский мамковед», «Небрехня» и ряде других. Представители потерпевшей стороны, в частности защиты Бровко, назвали вынесенный вердикт гуманным и справедливым.
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