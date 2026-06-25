Сеанс «изгнания демонов» кончился смертью для женщины

25 июня 2026, 18:52

Daily Star: женщина умерла при сеансе «изгнания демонов» в Бразилии

Фото: istockphoto/FOTOKITA

В Бразилии полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве молодой женщины. По версии следствия, он напал на нее после совместного употребления наркотиков, заявив, что пытался «изгнать демонов». Об этом сообщает Daily Star.