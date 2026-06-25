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Сеанс «изгнания демонов» кончился смертью для женщины

Daily Star: женщина умерла при сеансе «изгнания демонов» в Бразилии
Фото: istockphoto/FOTOKITA

В Бразилии полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве молодой женщины. По версии следствия, он напал на нее после совместного употребления наркотиков, заявив, что пытался «изгнать демонов». Об этом сообщает Daily Star.



Трагедия произошла в одной из квартир, где соседи вызвали полицию, услышав громкие крики и шум. Когда звуки стихли, подозреваемый, Брайан Фернандо Хименес Соуза, обратился за помощью к соседу. Тот, войдя в помещение, увидел 27-летнюю Марсели де Оливейру Готтардо, лежавшую на полу в судорогах.

До приезда скорой помощи пострадавшей пыталась помочь студентка-медик, проживавшая в том же доме, однако спасти женщину не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы и внутричерепного кровоизлияния, вызванных ударами тупым предметом. На теле погибшей зафиксировали множественные повреждения: следы на шее, травмы лица, кровотечение из уха и обширные гематомы.

На допросе задержанный рассказал, что незадолго до инцидента они вместе с жертвой употребляли наркотики. В квартире полиция обнаружила кокаин и упаковки с остатками запрещенных веществ. По данным следствия, под воздействием наркотиков мужчина решил, что женщина «одержима демонами», после чего напал на нее, утверждая, что проводил обряд изгнания. Ведется расследование.

Никита Кротов

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