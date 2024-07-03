Российский посол РФ в Алжире скончался

Фото: сайт Минобороны РФ
В возрасте 69 лет умер посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев, об этом 3 июля сообщил МИД России.
«Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.В послании отмечаются невероятные заслуги Шуваева перед Отечеством. Все годы своей службы в качестве посла он проявлял себя как настоящий профессионал, сообщили о нем его коллеги.
На протяжении последних двух лет он занимал должность посла в Алжире. До этого два года он представлял интересы РФ в Марокко и около четырех лет в Ираке.
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