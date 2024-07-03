Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Российский посол РФ в Алжире скончался

Российский посол РФ в Алжире скончался

МИД РФ: посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев скончался
03 июля 2024, 15:51
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

В возрасте 69 лет умер посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев, об этом 3 июля сообщил МИД России.
«Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В послании отмечаются невероятные заслуги Шуваева перед Отечеством. Все годы своей службы в качестве посла он проявлял себя как настоящий профессионал, сообщили о нем его коллеги.



На протяжении последних двух лет он занимал должность посла в Алжире. До этого два года он представлял интересы РФ в Марокко и около четырех лет в Ираке.

Читайте также

МИД РФ: Румынский посол объявлен персоной нон грата

В МИД России прокомментировали соглашение Украины и Евросоюза

МИД КНР ответил финскому президенту на слова о зависимости России от Китая
#соглашение
#мид
#посол
#рф
Гроб с ветераном ВОВ пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста
В Омской области из-за отсутствия моста гроб с ветераном переправляли на лодке
03 июля 2024, 15:52

Фото: istock/kzenon

В селе Новоуйка Омской области из-за отсутствия моста гроб с телом ветерана ВОВ пришлось переправлять на лодке. Об этом пишет bk55.ru.
По информации агентства, из-за разрушенной переправы родственники умершего пенсионера не могли попасть на кладбище. Жители Омской области рассказали, что каждый год им приходится возводить временную постройку, при этом полноценный мост никто не делает.

Гроб с покойным россиянином водрузили на лодку. Аналогичным способом переправлялись на другой берег люди, желающие проводить ветерана в последний путь.

Читайте также:

В лесу под Коломной заблудилась собиравшая ягоды пенсионерка, её нашли спасатели

Восьмиклассник оказался фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян

В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода
#мост
#кладбище
#жители
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесу под Коломной заблудилась собиравшая ягоды пенсионерка, её нашли спасатели
03 июля 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Женщина 1958 года рождения заблудилась во время сбора ягод в лесу у деревни Мощаницы городского округа Коломна. Поняв, что она не может самостоятельно найти дорогу домой, женщина обратилась в службу спасения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Собирательница ягод позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказал, что потеряла ориентиры на местности», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли в указанный женщиной район, связались с ней по телефону и попытались установить, где примерно она находится. Установив квадрат поиска, спасатели начали прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Найти женщину удалось спустя полтора часа. Её выведи из леса у деревни Тарбушево.

Помощь врачей женщине не потребовалась.

Читайте также:

Жительница Озёр поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение кошки

В поле под Рузой нашли восемь боеприпасов

Спасатели помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на водохранилище
#коломна
#лес
#спасатели
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Склад с химикатами загорелся в Свердловской области
03 июля 2024, 15:23

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Склад с химикатами загорелся в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что огонь охватил склад компании «Петронит» в городе Берёзовский. Организация занимается производством химикатов, реагентов и удобрений.

Согласно данным источника, во время пожара прозвучало несколько взрывов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, который выбил окна в соседнем здании.

Читайте также:

Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного

В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

Объект инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
#склад
#компании
#информация
#пожар
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восьмиклассник оказался фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян
СК РФ: В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился восьмиклассник
03 июля 2024, 15:23

Фото: IStock/Motortion

Восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на Собчак и Симоньян, пишут «Осторожно, новости».
Сообщается, что молодых людей задержали 8 мая по статье «Хулиганство». По данным правоохранительных органов, они были замешаны в деятельности неонацистской группы «Параграф88». В ведомстве также рассказали о пресечении деятельности организации в Москве и Рязанской области. Собчак поблагодарила правоохранительные органы за работу по предотвращению покушения, «если все это правда».

В Мосгорсуде пояснили, что среди задержанных были лица младше 18 лет.

Читайте также

В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо

Стало известно, когда суд завершит прения сторон по делу о гибели журналистки Бабаевой
Суд арестовал четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти
#суд
#скр
#хулиганство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода
Журналист Серкин: в Калуге участника СВО избили в кабинете перед увольнением
03 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/globalmoments

Журналист Евгений Серкин написал в своем Telegram-канале, что в Калуге участника специальной военной операции Сергея Кулишова избили прямо в кабинете перед увольнением с местного завода автомобильного электрооборудования.
По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности. Мужчина рассказал, что особо ничего не помнит, после избиения он пришел в себя на остановке.

Уточняется, что военного уволили после того, как он показал директору производства несколько роликов, на которых запечатлены нарушения техники безопасности на заводе. Через некоторое время бойца СВО рассчитали без выдачи документов и трудовой книжки, однако он трудился на предприятии с 2016 года.

Избиением военного заинтересовались представители городской прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, Кулишову решили помогать сотрудники фонда «Защитники Отечества».

Читайте также:

Жительницы Зеленогорска пожаловались на пристающего к детям таксиста

В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ

Мужчина 8 дней не обращался к врачам с ножевым ранением, нанесённым девушкой из ревности
#мужчина
#нарушения
#избиение
#драка
#завод
#сво
#калужская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительницы Зеленогорска пожаловались на пристающего к детям таксиста
03 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/humonia

Жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.
По словам одной из женщин, таксист пытался залезть к ее годовалой дочери в подгузник, попутно стягивая лосины. Она отметила, что ее не было буквально несколько секунд, однако россиянка успела увидеть, как мужчина пристает к ребенку.

Она бросилась с кулаками на водителя, на громкие звуки сбежались очевидцы. Оценив ситуацию, молодые люди пытались остановить таксиста, однако тот успел закрыть дверь и скрыться.

Другая мать вспомнила, что этот же мужчина настойчиво предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив при этом непристойные действия. На данный момент следователи уже установили личность водителя и начали его допрашивать.

Читайте также:

В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ

В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело четырёхмесячного ребёнка

Мужчина 8 дней не обращался к врачам с ножевым ранением, нанесённым девушкой из ревности
#следователи
#мать
#мужчина
#люди
#дети
#такси
#красноярский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет лишения свободы
03 июля 2024, 13:12

фото: istockphoto / sakhorn38

Сыновья липецкого священника могут получить по 18 лет лишения свободы за попытку вступить в ряды ВСУ.
Государственное обвинение потребовало приговорить трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к 18 годам лишения свободы за попытку вступить в Вооружённые силы Украины на заседании 2-го Западного окружного военного суда.Об этом сообщили РИА Новости.

«Признать Ащеуловых виновными <...> окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», также добавив, что необходимо на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии», — попросил на заседании прокурор.

Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы Российской Федерации и участие в деятельности террористической организации.

Братья планировали присоединиться к «Легиону «Свобода России», который был признан террористической организацией. Они намеревались участвовать в боях против Вооружённых сил Российской Федерации. Однако их планы были нарушены, когда они были задержаны пограничниками.

Читайте также:

В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ

В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело четырёхмесячного ребёнка

Крановщик умер в кабине башенного крана на стройке в Москве
#обвинение
#атор
#новости
#покушение
#всу
#госизмена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ
АТОР: жертв в ДТП с российскими и белорусскими туристами в Турции нет
03 июля 2024, 13:00

Фото: iStock/Anton Novikov

Никто из российских и белорусских туристов, попавших в серьезную аварию в Турции, не погиб. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что с травмами различной степени тяжести госпитализированы двадцать человек. Примечательно, что некоторых из них уже выписали после оказания первой помощи.

Водитель автобуса получил тяжелые травмы и скончался, медикам не удалось его спасти. В числе пострадавших 16 россиян и 4 граждан Белоруссии.

Напомним, сегодня, 3 июля, автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

Читайте также:

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть раненые

Советник президента Сирии попала в ДТП

Очевидица взрыва автобуса в Москве раскрыла подробности происшествия
#дтп
#автобус
#водитель
#травмы
#аварии
#человек
#больницы
#происшествия
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело четырёхмесячного ребёнка
03 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto / globalmoments

Четырехмесячную девочку нашли мертвой в квартире в Санкт-Петербурге, сообщили в «Известиях».
Трагедия произошла вечером 2 июля в доме на улице Антонова-Овсеенко. Как рассказали в источнике, ребёнок был оставлен без присмотра на более чем два часа. Следов насильственной смерти не обнаружено.

«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали родителей ребёнка. Они были в состоянии алкогольного опьянения: 30-летняя мать и 36-летний отец. В отношении женщины был составлен протокол по статье о потреблении наркотических средств. Также был составлен протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения в отношении отца», — отметили в ведомстве.

Точные причины смерти ребёнка установят медицинские эксперты.

Читайте также:

В Японии зафиксированы новые сексуальные преступления американских военных

Медики провели мальчику обрезание вместо операции на ноге

82-летний пенсионер на внедорожнике сбил 10-летнюю школьницу в Тюмени
#трагедия
#мать
#женщины
#эксперты
#отец
#полицейские
#происшествия
#алкоголь
#младенец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф