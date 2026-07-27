Российский психолог надругался над двумя мальчиками во время занятий
Во Владикавказе суд назначил наказание местному жителю за преступления против двух несовершеннолетних. Информацию предоставило следственное управление СК России по республике.
Инциденты происходили с августа 2025 года по январь 2026 года в рамках индивидуальных занятий, которые мужчина проводил с несовершеннолетними. На момент совершения преступлений обвиняемый работал детским психологом и проводил занятия с малолетними детьми, имеющими особенности развития.
Следствие установило, что в этот период фигурант неоднократно совершал в отношении мальчиков действия сексуального характера с использованием насилия. Судья признал подсудимого виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Дополнительно суд запретил ему на 15 лет заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. В качестве дополнительной меры суд обязал осужденного проходить наблюдение у врача-психиатра.
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