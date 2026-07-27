Российский психолог надругался над двумя мальчиками во время занятий

27 июля 2026, 21:25

Во Владикавказе психолога приговорили к 17 годам колонии за насилие над детьми

Фото: Istock/Vladimir Cetinski

Во Владикавказе суд назначил наказание местному жителю за преступления против двух несовершеннолетних. Информацию предоставило следственное управление СК России по республике.