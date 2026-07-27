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Российский психолог надругался над двумя мальчиками во время занятий

Во Владикавказе психолога приговорили к 17 годам колонии за насилие над детьми
Фото: Istock/Vladimir Cetinski

Во Владикавказе суд назначил наказание местному жителю за преступления против двух несовершеннолетних. Информацию предоставило следственное управление СК России по республике.



Инциденты происходили с августа 2025 года по январь 2026 года в рамках индивидуальных занятий, которые мужчина проводил с несовершеннолетними. На момент совершения преступлений обвиняемый работал детским психологом и проводил занятия с малолетними детьми, имеющими особенности развития.

Следствие установило, что в этот период фигурант неоднократно совершал в отношении мальчиков действия сексуального характера с использованием насилия. Судья признал подсудимого виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Дополнительно суд запретил ему на 15 лет заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. В качестве дополнительной меры суд обязал осужденного проходить наблюдение у врача-психиатра.

Ольга Щелокова

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