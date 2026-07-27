В Елабуге сотрудница почты похитила из кассы 61 млн и пыталась сжечь отделение
Сотрудница почты в Елабуге похитила крупную сумму денег и попыталась поджечь отделение. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.
Работница на протяжении нескольких лет систематически забирала деньги из кассы. В период с весны 2022 года по июль 2026 года она похитила более 61 миллиона рублей и потратила эти средства на личные нужды.
Чтобы скрыть улики и создать видимость чрезвычайного происшествия, женщина попыталась поджечь отделение почтовой связи. Пожарным и сотрудникам удалось оперативно предотвратить возгорание.
Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура подтвердила обоснованность этого решения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил гражданку под стражу — сейчас она содержится в СИЗО.
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