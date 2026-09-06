В Башкирии семилетний мальчик заблудился в лесу

06 сентября 2026, 11:11

В Башкирии спасатели нашли семилетнего мальчика после ночи в лесу

Фото: Istock/Halfpoint

В Башкирии семилетний ребёнок ушёл в лес и остался там на ночь. Подробности приводит региональное управление МЧС России.