В Башкирии семилетний мальчик заблудился в лесу
В Башкирии семилетний ребёнок ушёл в лес и остался там на ночь. Подробности приводит региональное управление МЧС России.
В ведомстве рассказали, что мальчик исчез вечером 5 сентября неподалеку от деревни в Белебеевском районе. На поиски вышли 122 человека, они использовали 18 машин.
Спасатели обследовали лес с помощью квадроциклов, тепловизоров, кинологов с собаками и беспилотника с тепловизионной камерой. Утром 6 сентября ребёнка нашли в лесу, в километре от того места, где его видели в последний раз. МЧС отмечает, что мальчик не получил травм, его отдали родителям.
До этого сообщалось об инциденте под Волгоградом. Там школьница вышла фотографировать Луну и исчезла.
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