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Российский регион атаковали 55 беспилотников ВСУ

Губернатор Голубев: Ростовская область подверглась атаке 55 беспилотников
03 августа 2024, 05:58
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
В результате инцидента жертвы и пострадавшие отсутствуют, отметил глава региона. По его словам, службы экстренного реагирования работают над устранением повреждений в районах падения беспилотников.

Вечером 3 августа Голубев сообщил о повреждении складской инфраструктуры в Каменском и Морозовском районах области.



Кроме того, местные жители рассказали об атаках беспилотников на аэродром в Миллерово.

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#аэродром
#ростовская область
#губернатор
#бпла
#беспилотник
Ростовский губернатор Голубев: во время атаки дронов повреждены складские объекты
03 августа 2024, 05:04

Фото: istockphoto/abadonian

В результате масштабного удара беспилотников по Ростовской области повреждено большое количество складских помещений. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что повреждения получили объекты в Каменском и Морозовском районах. В настоящее время нам ликвидацией возгорания работают бригады скорой помощи, информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал город Морозовск в Ростовской области. По предварительным данным, дрон направлялся на аэродром. Взрывы также были слышны в поселке Миллерово.

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#ростовская область
#пожар
#дрон
#бпла
#всу
#удар
#губернатор
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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали город в Ростовской области
Mash: ВСУ нанесли удары дронами-камикадзе по Морозовску в Ростовской области
03 августа 2024, 03:10

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские дроны-камикадзе нанесли удары по Морозовску в Ростовской области, передает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, целью атаки был аэродром. Также, по словам местных жителей, взрывы раздались в Миллерово.

Ранее стало известно об ударах беспилотников по Ростовской области. В ночь на субботу, 3 августа, подразделения ПВО сбили над регионом три беспилотника.

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Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом

Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
#всу
#бпла
#ростовская область
#аэродром
#взрыв
#беспилотник
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Губернатор подтвердил попадание БПЛА ВСУ в жилой дом под Орлом
Губернатор Клычков: в ходе атаки дронов ВСУ вблизи Орла никто не пострадал
03 августа 2024, 02:36

Фото: istockphoto/vadimrysev

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, область с полуночи подвергается интенсивной атаке украинских беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три БПЛА. Два БПЛА также атаковали жилые дома в Болховском районе. На месте происшествия работают оперативные подразделения. Губернатор Орловской области подчеркнул, что пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о двойном ударе ВСУ дронами по многоэтажному жилому дому в деревне Жилина.

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Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника

Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
#всу
#пво
#орловская область
#губернатор
#взрыв
#бпла
#беспилотник
#жилой дом
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Стали известны подробности двойной атаки ВСУ на многоэтажку под Орлом
Shot: ВСУ дважды нанесли удар по многоэтажке под Орлом
03 августа 2024, 02:36

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разницей в несколько минут совершили две атаки на многоэтажный жилый дом в поселке Жилина Орловской области. Подробности атак раскрыл Telegram-канал Shot.
По данным издания, первый взрыв раздался примерно в 1:05, второй – через пять-семь минут. Отмечается, что второй БПЛА прилетел в «почти в то же самое место». Несколько квартир на верхних этажах жилого дома в пригороде Орла были повреждены.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Жилина на улице Яблоневая. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома.

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Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
#жилой дом
#орловская область
#бпла
#всу
#пожар
#взрыв
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Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
Mash: еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника
03 августа 2024, 02:28

Фото: iStock/NiseriN

Еще одна многоэтажка в деревне Жилина Орловской области подверглась атаке украинского дрона, передает Mash.
По словам очевидцев, дрон влетел в квартиру на 16 этаже.

Инцидент произошел, когда во дворе многоэтажного жилого дома собрались жители, пытавшиеся перебраться в безопасное место.

Первый дрон попал в высотный дом примерно за 40 минут до второго.

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#бпла
#орловская область
#беспилотник
#жилой дом
#взрыв
#всу
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Появились детали атаки БПЛА на жилую многоэтажку под Орлом
Shot: в ходе атаки БПЛА на многоэтажку под Орлом пострадали люди
03 августа 2024, 02:25

Фото: iStock/Motortion

По предварительным данным, многоэтажный жилой дом в одном из деревень Орловской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил Telegram-канал Shot.
Количество пострадавших на данный момент неизвестно. По словам местных жителей, в результате взрыва вылетели окна нескольких квартир на третьем этаже. На место происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 3 августа.

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#бпла
#жилой дом
#беспилотник
#орловская область
#взрыв
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Жилая многоэтажка под Орлом загорелась после атаки беспилотника
03 августа 2024, 02:16

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) врезался в жилой дом под Орлом, информирует Telegram-канал Shot.
По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Жилина на Яблоневой улице. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

В ночь на субботу, 3 августа, в Ростовской области зафиксировали удары беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над регионом.

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#пво
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#пожар
#ростовская область
#удар
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Экс-замкомандира мотострелковой дивизии обвинили в хищениях пайков для нужд СВО
Полковника Пешкова обвинили в хищениях пайков для нужд СВО
03 августа 2024, 01:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован за растрату, передает информационное агентство ТАСС.
Полковник обвиняется в хищении продовольствия, предназначенного для зоны проведения специальной военной операции (СВО). В настоящее время Пешков находится в СИЗО-11. По данным агентства, бывший замкомандующего вину не признал.

Отмечается, что дело было возбуждено спустя полгода после начала специальной военной операции.

Ранее военный суд Владикавказского гарнизона приговорил к шести годам лишения свободы начальника склада местной воинской части Светлану Горбунову за то, что она пыталась продать предназначенные участникам СВО и украденные с ее рабочего места шлемы «Ратник» и приборы ночного видения за 600 тысяч рублей.

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#суд
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#россия
#уголовное дело
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Израиль нанес удары по базе «Хезболлы» в Сирии
Al Jazeera: Израиль атаковал базы «Хезболлы» в Сирии
03 августа 2024, 00:32

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли три авиаудара по базам шиитского движения «Хезболла» в Сирии, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильские истребители нанесли удары в районе города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. После атаки на наземные цели в районе образовались очаги возгорания.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали деревню Сайед-Али на сирийско-ливанской границе. Информация о пострадавших в результате этой атаки на данный момент неизвестна.

Ранее «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю. Это был ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраины Бейрута, в ходе которой был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

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#сирия
#израиль
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