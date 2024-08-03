Российский регион атаковали 55 беспилотников ВСУ

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Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
В результате инцидента жертвы и пострадавшие отсутствуют, отметил глава региона. По его словам, службы экстренного реагирования работают над устранением повреждений в районах падения беспилотников.
Вечером 3 августа Голубев сообщил о повреждении складской инфраструктуры в Каменском и Морозовском районах области.
Кроме того, местные жители рассказали об атаках беспилотников на аэродром в Миллерово.
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Вечером 3 августа Голубев сообщил о повреждении складской инфраструктуры в Каменском и Морозовском районах области.
Кроме того, местные жители рассказали об атаках беспилотников на аэродром в Миллерово.
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Александр Климов