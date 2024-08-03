Ростовский губернатор Голубев: во время атаки дронов повреждены складские объекты

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В результате масштабного удара беспилотников по Ростовской области повреждено большое количество складских помещений. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что повреждения получили объекты в Каменском и Морозовском районах. В настоящее время нам ликвидацией возгорания работают бригады скорой помощи, информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал город Морозовск в Ростовской области. По предварительным данным, дрон направлялся на аэродром. Взрывы также были слышны в поселке Миллерово.
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Александр Климов