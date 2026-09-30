В школе Тольятти девочке оторвало часть пальца дверью
В школе Тольятти девочка лишилась части фаланги пальца после того, как дверь прищемила ей руку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в стенах учебного заведения. В результате травмы школьница потеряла часть верхней фаланги пальца.
Пострадавшей экстренно оказали медицинскую помощь. Точные обстоятельства ЧП остаются неизвестными. Сейчас специалисты выясняют все детали случившегося. Проверку обстоятельств ведут компетентные органы.
Ранее сообщалось о происшествии на Сахалине. Там сосед ударил школьницу у многоквартирного дома и попытался её задушить. Причиной выступил отказ девочки уйти с лавки во дворе.
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