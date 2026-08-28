Российский самолет со 100 пассажирами подал сигнал бедствия Mayday

28 августа 2026, 08:30

Superjet подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом из-за пожара

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Экипаж самолета Superjet подал сигнал бедствия Mayday в небе над Нижним Новгородом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.