Российский самолет со 100 пассажирами подал сигнал бедствия Mayday
Экипаж самолета Superjet подал сигнал бедствия Mayday в небе над Нижним Новгородом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, причиной стала сработавшая сигнализация о пожаре в багажном отсеке. Лайнер авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Тбилиси. Всего на его борту находились 99 пассажиров.
На высоте около 10,5 тысячи метров в кабине сработал датчик, после чего пилоты немедленно включили систему пожаротушения и запросили экстренную посадку. Вскоре воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Нижнего Новгорода. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Позднее специалисты осмотрели багажный отсек и не обнаружили никаких следов возгорания. На следующее утро борт вылетел в Москву и вернулся к выполнению рейсов.
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