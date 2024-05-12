Российский сенатор заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил уверенность в том, что «киевские негодяи» понесут ответственность за нападение на многоквартирный жилой дом в Белгороде.
«Это исключительно характерный метод действий для киевских негодяев — они целенаправленно атакуют мирных жителей. В конечном итоге, они понесут наказание за свои преступные поступки», — отметил Кастюкевич в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, наблюдается определенная тенденция: чем хуже обстоят дела у противника на фронте, тем более агрессивно они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы, жилые дома, детские сады и игровые площадки.
Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде рухнул с первого по десятый этаж вследствие попадания снаряда, выпущенного украинскими вооруженными силами. По последним данным, количество погибших составило 12 человек.
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