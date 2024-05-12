Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела 11 погибших

Фото: МЧС России
Спасатели в Белгороде извлекли еще троих погибших из-под завалов дома после обстрела ВСУ, в том числе двух детей. Общее число подтвержденных погибших составило 11 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, включая двух детей. Всего удалось обнаружить тела 11 человек», — отметили в сообщении.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся массированным обстрелам со стороны ВСУ, что привело к обрушению всего подъезда в десятиэтажном доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела по статье о теракте.
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Артем Кузьмин