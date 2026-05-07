Российский шеф-повар чуть не умер от истощения в джунглях

07 мая 2026, 20:18

Baza: российского шеф-повара спасли от крайнего истощения в Камбодже

В Камбодже местные жители случайно обнаружили в джунглях недалеко от пляжей Риам 35-летнего россиянина, бывшего шеф-повара из Алтайского края. Мужчина ночевал в гамаке, у него не было нормального жилья и еды, он довел себя до крайнего истощения и анорексии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Иностранец самостоятельно попросил о помощи и выразил желание добраться до посольства РФ. Прибывшие на место полицейские и представители местных властей доставили его в больницу, где врачи провели обследование и оказали первую помощь.



Сейчас жизни россиянина ничто не угрожает. Уточняется, что пострадавший имеет высшее образование и десятилетний опыт работы шеф-поваром.



Что привело его в джунгли без еды и крова, не сообщается.



