В Подмосковье спасли заблудившуюся в ночном лесу женщину

05 мая 2026, 12:33

50-летнюю женщину, заблудившуюся между деревнями Никифорово и Большие Жеребцы округа Щёлково, вывели из леса работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл поздно вечером 4 мая. Женщина позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказал, что хотела срезать дорогу, но потерялась в темноте и не может дойти до населённого пункта.





«Прибывшие на место спасатели вместе с полицейскими принялись прочёсывать лес в предполагаемой зоне поиска. За несколько часов они прошли километры по пересечённой местности, а из автомобилей постоянно подавали сигналы. Наконец они услышали ответные крики и смогли найти «потеряшку», — говорится в сообщении.