Врачи два месяца боролись за жизнь ребенка, который подавился супом

24 октября 2025, 12:20

На Урале спасли двухлетнего мальчика, который подавился супом

Фото: iStock/Golfcuk

В Свердловской области спасли двухлетнего ребенка, который подавился супом и провел почти два месяца в больницах. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.