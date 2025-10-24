Врачи два месяца боролись за жизнь ребенка, который подавился супом
В Свердловской области спасли двухлетнего ребенка, который подавился супом и провел почти два месяца в больницах. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Мальчик по имени Макар поперхнулся во время еды, что привело к попаданию пищи в легкие и удушью. В Областной детской больнице Екатеринбурга его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи очистили дыхательные пути и провели операцию из-за двустороннего пневмоторакса. После 12 дней на ИВЛ юного пациента выписали.
Однако на контрольном обследовании у него обнаружили двустороннее поражение легких. Из инфекционного отделения малыша перевели в московский медико-хирургический центр им. Пирогова, где он провел еще три недели. Сейчас состояние Макара улучшилось, но за ним продолжают следит медики.
Читайте также: