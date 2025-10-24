Толпа мужчин прямо на дороге избила водителя и похитила его личные вещи в Самаре
В Самаре на улице Гагарина толпа мужчин напала на водителя, избила его и похитила личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции, передаёт Telegram-канал Baza.
По данным следствия, ночью два автомобиля заблокировали проезд белому «ВАЗу». Из машин выбежали мужчины, которые вытащили водителя из салона, избили и забрали кошелёк и телефон, после чего скрылись с места происшествия.
Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Одного из участников нападения уже арестовали, остальных разыскивают.
По одной из версий, нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшего, который занимается сутенёрством. Напали на него якобы из-за того, что он переманил к себе «чужую проститутку».
