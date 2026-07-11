Российский школьник едва не стал жертвой педофила из Турции из-за игры Brawl Stars
Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции, с которым он познакомился в TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам матери 10-летнего мальчика, весной ее сын находился под присмотром родственников. Дядя заметил в переписке на его планшете слово aşkım (переводится как «моя любовь») и спросил, с кем тот общается. Племянник ответил, что это его 20-летний друг, помогающий проходить уровни в игре Brawl Stars. Мужчина рассказал об этом родителям ребенка, которые начали собственное расследование.
Женщина выяснила, что ее сын познакомился с педофилом на платформе TikTok, где тот проводил прямые эфиры, выбирал зрителей для общения и списывался с ними в Snapchat. Она сохранила все переписки, выяснила номер мужчины и начала общаться с ним от лица сына. В диалоге тот присылал откровенные видео, в которых показал свое лицо. Собрав доказательства, мать мальчика написала заявление в полицию.
Правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался 49-летний уроженец Турции из города Масис. Ночью того же дня его арестовали. Суд над преступником состоится в сентябре, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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