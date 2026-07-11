Российский школьник едва не стал жертвой педофила из Турции из-за игры Brawl Stars

11 июля 2026, 15:02

Baza: педофила из Турции арестовали за развращение российского школьника

Фото: iStock/BrianAJackson

Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции, с которым он познакомился в TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.