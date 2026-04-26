Трое мужчин похитили 15-летнюю девочку, изнасиловали её и шантажировали видео
В Индии 15-летнюю школьницу похитили и изнасиловали. Об этом сообщает The Observer Post.
Двое мужчин затолкали девушку в машину по пути на учёбу, а затем подобрали своего приятеля. Несовершеннолетнюю отвезли в безлюдное место, жестоко изнасиловали и сняли всё на видео.
Позже насильники пригрозили распространить запись и расправиться с её братом, если она расскажет. Похищение заметили сверстники и сообщили взрослым. Когда преступники вернулись, чтобы высадить девушку, их уже ждали разъярённые местные жители. Мужчины бросили машину и скрылись. Жители подожгли автомобиль.
Полиция изъяла транспортное средство и возбудила уголовное дело против троих обвиняемых. В телефоне одного из насильников нашли видео с другими девушками. Не исключено, что это не первое преступление группы. Остальных фигурантов ещё не арестовали.
