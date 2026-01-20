Российский школьник катался на льду и упал в море
В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка из ледяного моря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, все произошло 20 января на набережной на мысе Хрустальный. Мальчик во время прогулки с одноклассницей решил разбежаться и прокатиться по льду, но потерял равновесие и упал в воду. Девочка сразу же забила тревогу.
На помощь бросились прохожие: одна женщина не побоялась лечь на лед и протянуть свой шарф, а двое мужчин спустились к воде и удерживали ребенка, пока остальные вытягивали его «живой цепочкой».
Пострадавшего вытащили и отвели в ближайший отель под горячий душ. Через четыре минуты на место прибыла скорая помощь. Глава региона уточнил, что жизни школьника сейчас ничего не угрожает, он находится под присмотром матери.
