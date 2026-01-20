Российский школьник катался на льду и упал в море

20 января 2026, 21:16

В Севастополе прохожие спасли упавшего в море 13-летнего мальчика

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка из ледяного моря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.