Достижения.рф

Российский школьник катался на льду и упал в море

В Севастополе прохожие спасли упавшего в море 13-летнего мальчика
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка из ледяного моря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.



По его словам, все произошло 20 января на набережной на мысе Хрустальный. Мальчик во время прогулки с одноклассницей решил разбежаться и прокатиться по льду, но потерял равновесие и упал в воду. Девочка сразу же забила тревогу.

На помощь бросились прохожие: одна женщина не побоялась лечь на лед и протянуть свой шарф, а двое мужчин спустились к воде и удерживали ребенка, пока остальные вытягивали его «живой цепочкой».

Пострадавшего вытащили и отвели в ближайший отель под горячий душ. Через четыре минуты на место прибыла скорая помощь. Глава региона уточнил, что жизни школьника сейчас ничего не угрожает, он находится под присмотром матери.


Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0