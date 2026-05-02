Суд в Волгограде арестовал мужчину за оскорбления евреев, иранцев и цыган
В Волгограде суд арестовал мужчину за разжигание ненависти к евреям, иранцам и цыганам. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
В конце апреля Дзержинский районный суд рассмотрел три дела по статье 20.3.1 КоАП в отношении 39-летнего Михаила К. В июне прошлого года он написал во «ВКонтакте» комментарий под постом о ракетной атаке на Тель-Авив, в котором негативно отозвался о двух национальностях.
За это сотрудники составили два протокола — за возбуждение ненависти к евреям и к иранцам. Мужчина признал вину. Суд арестовал его на пять суток за каждый эпизод. Третий протокол составили за комментарий к видео о драке цыган с полицией.
Судья установил, что Михаил негативно высказался о цыганском народе, и арестовал его на пять суток. В марте того же года суд признал его виновным по уголовной статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Читайте также: