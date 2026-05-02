В Саратовской области пожар унёс жизнь десятилетней девочки
В Саратовской области при пожаре в жилом доме погиб ребёнок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл ночью 2 мая в городе Балаково. В садовом товариществе «Приморье» загорелся двухэтажный коттедж — пламя быстро охватило 88 квадратных метров. Огонь перекинулся на два припаркованных рядом автомобиля.
Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание. Внутри спасатели нашли десятилетнюю девочку без признаков жизни. Отца и мать ребёнка с ожогами доставили в больницу. На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причину случившегося устанавливают.
Ранее сообщалось об инциденте в Татарстане, где подросток погиб от мощного удара током.
