Российский школьник на питбайке погиб в ДТП с «Газелью»

11-летний мальчик на питбайке погиб в ДТП с «Газелью» в Самарской области

В Самарской области 11-летний водитель питбайка погиб в результате ДТП с «Газелью».





Трагедия произошла 26 апреля в селе Большой Толкай Похвистневского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.



По данным ведомства, ребенок за рулем питбайка KOY MINI на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Газель» под управлением 48-летнего водителя, который имел преимущественное право проезда. После столкновения мальчик скончался на месте до приезда медиков.



Его пассажира, 12-летнего подростка, госпитализировали.



