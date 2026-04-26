Вскрылись новые детали ДТП с автобусом в Ленинградской области

26 апреля 2026, 19:09

Обвиняемому в ДТП с автобусом в Ленобласти нельзя говорить со свидетелями

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения водителю грузовика, обвиняемому в ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли два человека.





Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, обвиняемому запретили общаться с потерпевшими, их представителями, свидетелями, а также с лицами, которых будут допрашивать по уголовному делу. Кроме того, ему нельзя управлять автомобилем или любым другим транспортным средством.



Суд также обязал фигуранта самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. В пресс-службе отметили, что следствие настаивало на заключении обвиняемого под стражу, в том числе из-за отсутствия у него постоянного места жительства в Ленинградской области. Прокуратура поддержала позицию следствия.



Авария произошла в пятницу в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги. По данным полиции, водитель фуры выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения 63-летний пассажир автобуса погиб на месте, водитель автобуса позже скончался в больнице. Еще 17 пассажиров, в том числе две женщины в тяжелом состоянии, были госпитализированы.



