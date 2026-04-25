Россиянин на трицикле погиб после ДТП в Паттайе
Россиянин погиб под колесами машины в Паттайе. Об этом сообщила ТАСС волонтер Светлана Шерстобоева, проживающая в городе.
Смертельная авария произошла 24 апреля. Мужчина пересекал дорогу на электрическом трицикле, когда его сбил автомобиль. Спасатели прибыли на место, оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу, но он скончался от полученных травм.
Уроженец Санкт-Петербурга проживал в Паттайе около 20 лет. Он занимался проведением караоке-вечеринок в районе, где живут соотечественники. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что тело россиянина без одежды нашли на вилле в Таиланде. Уточняется, что в доме не было признаков взлома, а на теле — следов насилия или криминального вмешательства.
