Российский школьник на питбайке устроил погоню в стиле GTA
В Йошкар-Оле задержали 15-летнего подростка, который пытался скрыться от полиции на отцовском питбайке и попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.
Автоинспекторы заметили на улицах города мотоциклиста без шлема и защитной экипировки. На требование остановиться школьник не отреагировал и попытался уйти от погони. За время преследования он совершил около 20 грубых нарушений ПДД: неоднократно выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный свет.
На пересечении улицы Эшкинина и бульвара Чавайна гонщик выехал на тротуар и сбил женщину, ожидавшую перехода. После столкновения он потерял управление, упал в сугроб и решил убежать, но не успел.
Выяснилось, что ключи от питбайка парню передал отец. В отношении последнего составили протоколы за передачу управления лицу без прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Подростка поставят на профилактический учет, питбайк поместили на спецстоянку.
