Российский школьник насмерть забил молотком посетителя кафе
В Салавате задержала подростка, который забил посетителя до смерти во время конфликта в кафе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
По версии следствия, все произошло утром 15 ноября в заведении на бульваре Космонавтов. Там между 32-летним мужчиной и двумя молодыми людьми возник конфликт. Во время выяснения отношений один из парней вытащил из сумки молоток и несколько раз ударил оппонента по голове, после чего скрылся вместе с приятелем. Пострадавшего экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.
Личности участников нападения установили на следующий день — ими оказались двое 16-летних местных жителей. Задержанных доставили в отдел полиции, после чего передали в территориальное подразделение СК. К тому моменту мужчина скончался.
Изначально уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент полиция продолжает оперативное сопровождение дела.
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