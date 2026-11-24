24 ноября 2026, 19:55

В Салавате школьник насмерть забил мужчину молотком в кафе

Фото: iStock/blinow61

В Салавате задержала подростка, который забил посетителя до смерти во время конфликта в кафе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.