24 ноября 2026, 19:10

На Урале фитнес-тренер мастурбировал на глазах у двух девочек в лесопарке

Фото: iStock/Oleg Elagin

Жителя Свердловской области подозревают в непристойных действиях на виду у двух девочек в возрасте семи и десяти лет. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».





По версии следствия, в сентябре 26-летний фитнес-тренер дважды наведывался в лесопарк города Реж, где дети строили шалаш. Впервые это произошло 8 числа: в тот день школьницы заметили незнакомца в спортивном костюме с приспущенными штанами. На следующий день он вернулся, но одна из малышек успела снять его на телефон и переслать кадр отцу. 12 сентября мужчину задержали и отправили в СИЗО.

«Когда я его заметила, он стоял и смотрел на меня с подругой. При этом я и подруга были вдвоем. Его штаны были приспущены. Он нам ничего не говорил, звуков не издавал, стоял молча. И мы ничего ему не говорили», — рассказала одна из девочек.