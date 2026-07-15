Российский школьник отдал семейные сбережения после видеозвонка

15 июля 2026, 19:57

Пензенский подросток из отдал мошенникам 12 млн рублей после видеозвонка

Фото: iStock/Михаил Руденко

16-летний житель Пензенской области отдал мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом сообщила полиция региона.