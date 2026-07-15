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Российский школьник отдал семейные сбережения после видеозвонка

Пензенский подросток из отдал мошенникам 12 млн рублей после видеозвонка
Фото: iStock/Михаил Руденко

16-летний житель Пензенской области отдал мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом сообщила полиция региона.



Инцидент произошел в Пачелмском районе. Неизвестные позвонили юноше, представившись сотрудниками госорганов. Злоумышленники заявили, что подросток якобы причастен к экстремистской деятельности. Чтобы доказать невиновность, ему предложили показать жилье на видео. Во время съемки аферисты обратили внимание на пакет с деньгами, а потом убедили школьника передать их курьеру «для проверки».

В итог личность последнего установили — им оказался 25-летний житель Саратова 2001 года. Он признался, что действовал по указанию мошенников: перевел 400 тысяч рублей и отдал наличные, а затем привез 12 миллионов рублей неизвестной женщине в Москву.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Лидия Пономарева

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