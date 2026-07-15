Россиянин забрался в мусоропровод и едва не погиб
В Нижнем Новгороде мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел вечером 14 июля. Спасателям пришлось вскрыть конструкцию, чтобы освободить пострадавшего. После этого его передали бригаде скорой помощи, которая не выявила у него серьезных травм.
На вопрос, как и зачем он забрался в мусоропровод, нижегородец отвечать не стал.
Ранее сообщалось, что в Москве медики спасли пациента с застрявшей в заднем проходе сосиской. Мужчина признался, что таким образом пытался вылечить геморрой.
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