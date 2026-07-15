В России рабочий разбился насмерть на производстве

15 июля 2026, 19:12

В Самарской области завели дело после гибели 22-летнего рабочего на производстве

Фото: iStock/Akintevs

В Самарской области возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели 22-летнего рабочего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.





Трагедия произошла в апреле этого года на предприятии по производству муки. Молодой человек упал с высоты во время ремонта конвейерного оборудования и скончался от полученных травм.

«Причиной произошедшего могло послужить нарушение требований охраны труда лицами из числа сотрудников предприятия», — говорится на сайте ведомства.