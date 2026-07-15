В России рабочий разбился насмерть на производстве
В Самарской области завели дело после гибели 22-летнего рабочего на производстве
В Самарской области возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели 22-летнего рабочего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла в апреле этого года на предприятии по производству муки. Молодой человек упал с высоты во время ремонта конвейерного оборудования и скончался от полученных травм.
«Причиной произошедшего могло послужить нарушение требований охраны труда лицами из числа сотрудников предприятия», — говорится на сайте ведомства.В настоящий момент следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и выявления виновных лиц.
Ранее сообщалось, что лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в башне «Запад» делового комплекса «Федерация» в «Москве-Сити».