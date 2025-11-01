В Приморье завели дело после гибели двоих детей при пожаре
В Уссурийске Приморского края произошло ужасное происшествие. 31 октября 2025 года в результате пожара в квартире погибли двое малолетних детей. Об этом пишет ТАСС.
Они находились в помещении без матери, которая вела асоциальный образ жизни. Третий ребенок выжил и сейчас получает медицинскую помощь. Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело. Пожар, скорее всего, возник из-за неосторожного обращения с огнем. Правоохранители проверяют действия должностных лиц, ответственных за защиту прав детей.
