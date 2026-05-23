Российский школьник подрабатывал закладчиком, чтобы накопить на велосипед
В Нефтекамске полицейские задержали двух подростков 13 и 14 лет, занимавшихся наркозакладками. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в своем телеграм-канале.
Младший школьник признался, что в начале этого года он искал в одном из мессенджеров подработку, чтобы накопить деньги на новый велосипед. Мальчик откликнулся на объявление об уборке снега, однако работодатель предложил ему раскладывать «товар» по закладкам за 5–10 тысяч рублей.
Сначала подросток отказался, но спустя месяц согласился. 14-летнего друга он просто пригласил составить компанию. Оба школьника воспитываются в благополучных семьях. Родители о занятиях детей ничего не знали.
При досмотре у 13-летнего мальчика обнаружили 16 свертков с синтетическим наркотиком. В телефонах подростков нашли фотографии с геолокацией 19 закладок на территории города. Все обнаруженные вещества изъяли.
Несовершеннолетних поставили на учет, по факту распространения наркотиков правоохранители примут процессуальное решение.
