Россиянка выпила пива и попала в больницу с отеком мозга
31-летняя жительница Уфы оказалась в больнице с отеком мозга после употребления алкоголя. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Инцидент произошел в начале мая. Девушка выпила во время застолья с друзьями около полутора литров пива и небольшое количество вина. Ночью у нее началась сильная рвота, к утру появились головная боль, спутанность сознания, проблемы с координацией и сонливость.
Скорая доставила пациентку в больницу, где у нее диагностировали энцефалопатию с неврологическими нарушениями. Врачи объяснили, что организм не справился с переработкой этанола, а из-за обильной рвоты наступило обезвоживание и нарушился электролитный баланс. Ситуацию усугубило повышенное внутричерепное давление, выявленное у девушки несколькими годами ранее.
Пациентка провела в стационаре около недели на капельницах и уколах. Теперь ей предстоит еще месяц лечения дома препаратами для восстановления работы мозга и сосудов. Врачи рекомендовали полностью исключить алкоголь.
Читайте также: