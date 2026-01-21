Достижения.рф

В российском регионе девушка переломала кости, катаясь на «ватрушке»

В Оренбургской области девушка получила переломы при катании на тюбинге
Фото: Istock/Elena Goosen

17-летняя девушка из Оренбургской области получила серьёзные травмы во время катания на тюбинге. Информацию о происшествии подтвердил региональный портал Prooren.ru.



Инцидент случился на территории посёлка городского типа Саракташ. Подросток каталась на надувной «ватрушке», когда произошло столкновение. В результате сильного удара девушка получила множественные травмы. Медики диагностировали у неё переломы.

Бригада «скорой» оперативно доставила пострадавшую в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Полицейские начали доследственную проверку по факту произошедшего. Сотрудники устанавливают точные детали и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о происшествии под Новгородом, где две девушки погибли в результате ДТП во время катания на тюбинге.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0