В российском регионе девушка переломала кости, катаясь на «ватрушке»

21 января 2026, 20:42

В Оренбургской области девушка получила переломы при катании на тюбинге

Фото: Istock/Elena Goosen

17-летняя девушка из Оренбургской области получила серьёзные травмы во время катания на тюбинге. Информацию о происшествии подтвердил региональный портал Prooren.ru.