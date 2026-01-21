Российская пенсионерка поверила «следователю» и лишилась 6 млн рублей
В Абакане мошенники похитили шесть миллионов рублей у 80-летней пенсионерки. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Неизвестный позвонил женщине и под предлогом переоформления договора связи получил её паспортные данные. Позже ей позвонил другой человек. Он представился следователем из военной прокуратуры и заявил, что персональная информация пенсионерки попала к преступникам, а с её счетов якобы идут переводы на Украину.
Злоумышленник запугал женщину уголовным делом о государственной измене, а затем предложил ей оформить декларацию средств для защиты от преследования. Пенсионерка последовала инструкциям: она сняла все деньги со вклада и передала наличные курьеру.
После этого гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
