Российская пенсионерка поверила «следователю» и лишилась 6 млн рублей

21 января 2026, 20:49

В Абакане пенсионерка лишилась 6 млн рублей после звонка лжеследователя

Фото: Istock/NanoStockk

В Абакане мошенники похитили шесть миллионов рублей у 80-летней пенсионерки. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.