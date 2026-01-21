Достижения.рф

Россиянин 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек

Житель Карелии получил 14 лет колонии за изнасилование несовершеннолетних
Суд в Карелии приговорил мужчину к 14 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом информирует Следственный комитет по Республике Карелия.



Следствие установило, что с 2011 по 2024 год фигурант совершал преступления против четырёх девочек. Он систематически развращал их и неоднократно насиловал. В полицию обратилась одна из пострадавших, что позволило правоохранительным органам начать расследование.

Следователи задержали 41-летнего подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому наказание. Мужчина получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

