Россиянин 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек

21 января 2026, 20:31

Житель Карелии получил 14 лет колонии за изнасилование несовершеннолетних

Фото: Istock/artisteer

Суд в Карелии приговорил мужчину к 14 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом информирует Следственный комитет по Республике Карелия.