Россиянин 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек
Суд в Карелии приговорил мужчину к 14 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом информирует Следственный комитет по Республике Карелия.
Следствие установило, что с 2011 по 2024 год фигурант совершал преступления против четырёх девочек. Он систематически развращал их и неоднократно насиловал. В полицию обратилась одна из пострадавших, что позволило правоохранительным органам начать расследование.
Следователи задержали 41-летнего подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому наказание. Мужчина получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
