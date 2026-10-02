Российский школьник потерял зрение после драки с одноклассником

02 октября 2026, 10:12

Полиция Кузбасса проверяет избиение девятилетнего школьника магнитом

Фото: iStock/blinow61

В Кемеровской области полиция проверяет информацию об избиении девятилетнего школьника его восьмилетним одноклассником. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.





Мать пострадавшего написала заявление 30 сентября, хотя драка произошла на шесть дней раньше. Ребенок потерял зрение — от состояния его здоровья зависит решение суда. Участников потасовки, очевидцев и законных представителей детей опросили правоохранители.



«После завершения лечения пострадавший пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.