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Российский школьник потерял зрение после драки с одноклассником

Полиция Кузбасса проверяет избиение девятилетнего школьника магнитом
Фото: iStock/blinow61

В Кемеровской области полиция проверяет информацию об избиении девятилетнего школьника его восьмилетним одноклассником. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.



Мать пострадавшего написала заявление 30 сентября, хотя драка произошла на шесть дней раньше. Ребенок потерял зрение — от состояния его здоровья зависит решение суда. Участников потасовки, очевидцев и законных представителей детей опросили правоохранители.

«После завершения лечения пострадавший пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
По данным «Сiбдепо», инцидент произошел в гимназии города Белово. Пользовательница социальных сетей рассказала, что ее внука несколько раз ударили по голове тяжелым магнитом. По ее словам, врач заключил, что мальчик ослеп. При этом скорую в школу не вызвали, и матери пришлось самостоятельно везти сына в травмпункт.
Лидия Пономарева

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