Российский школьник потерял зрение после драки с одноклассником
Полиция Кузбасса проверяет избиение девятилетнего школьника магнитом
В Кемеровской области полиция проверяет информацию об избиении девятилетнего школьника его восьмилетним одноклассником. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
Мать пострадавшего написала заявление 30 сентября, хотя драка произошла на шесть дней раньше. Ребенок потерял зрение — от состояния его здоровья зависит решение суда. Участников потасовки, очевидцев и законных представителей детей опросили правоохранители.
«После завершения лечения пострадавший пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.По данным «Сiбдепо», инцидент произошел в гимназии города Белово. Пользовательница социальных сетей рассказала, что ее внука несколько раз ударили по голове тяжелым магнитом. По ее словам, врач заключил, что мальчик ослеп. При этом скорую в школу не вызвали, и матери пришлось самостоятельно везти сына в травмпункт.