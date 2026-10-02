Взрыв прогремел в квартире в Москве: есть сведения о жертвах

02 октября 2026, 09:51

Пенсионер погиб при взрыве в квартире в Зеленограде

Фото: iStock/SergeyToronto

Пенсионер погиб при взрыве в квартире в московском Зеленограде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.