Взрыв прогремел в квартире в Москве: есть сведения о жертвах
Пенсионер погиб при взрыве в квартире в московском Зеленограде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, жертве было 80 лет. Из подъезда дома, где раздался взрыв, вывели 15 человек. Есть ли еще пострадавшие, пока неизвестно. В настоящее время специалисты проверяют помещение на наличие взрывоопасных предметов. Точные причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее врип главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в своем канале в мессенджере MAX прокомментировал взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. По его словам, возгорание началось вечером 30 сентября в одном из производственных цехов Краснозаводского химического завода. В момент происшествия в здании находились 44 человека.
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