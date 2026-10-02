В Ульяновске мужчина после конфликта с семьёй убил мать и отчима
В Ульяновске 36-летнего мужчину подозревают в убийстве матери и отчима во время семейной ссоры. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, россиянин взял нож и напал на родственников. Его отчим Николай получил девять ранений. Несмотря на тяжёлое состояние, он сумел покинуть квартиру и добраться до остановки общественного транспорта.
Пострадавший оставался в сознании до приезда медиков. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Мать подозреваемого погибла на месте.
SHOT утверждает, что ранее мужчина отбывал наказание в колонии и недавно вернулся домой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы конфликта и детали произошедшего.
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