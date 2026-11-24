Российский школьник пропал после того, как друг спас его из воды
В Башкирии больше двух недель ищут 13-летнего мальчика, который пропал после того, как приятель вытащил его из воды. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Школьник исчез 8 ноября, когда отправился с другом на рыбалку. Приятель вытащил его из воды и побежал за помощью, чтобы откачать. Однако, когда взрослые пришли на берег, мальчика там больше не было. После исчезновения начались масштабные поиски, к которым привлекли водолазов. Где ребенок оказался после спасения из воды, до сих пор неизвестно.
В Мечетлинский район продолжают приезжать добровольцы из других регионов. В минувшие выходные сотни волонтеров прочесывали местность круглосуточно. За это время семья пережила еще одну потерю: в среду умер дедушка школьника. По словам родных, его сердце не выдержало переживаний за внука.
Семья даже обратилась за помощью к экстрасенсам, надеясь получить хоть какую-то зацепку. Однако, как рассказал дядя пропавшего, их подсказки лишь помешали поискам.
Читайте также: