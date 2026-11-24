24 ноября 2026, 13:21

Под Уфой больше двух недель ищут школьника, пропавшего после рыбалки с другом

Фото: iStock/Stas Shadrin

В Башкирии больше двух недель ищут 13-летнего мальчика, который пропал после того, как приятель вытащил его из воды. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.