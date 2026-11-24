Пассажирский поезд протаранил автобус на ж/д переезде: есть пострадавшие
Три человека пострадали при столкновении пассажирского поезда и автобуса на железнодорожном переезде возле поселка Охништяны на востоке Чехии. Об этом сообщило национальное информагентство ČTK.
Как уточнила пресс-секретарь краевого управления полиции в Градец-Кралове Шарка Пижлова, речь идет о пассажирах автобуса. Один из них получил тяжелую травмы, а остальные отделались легкими; их всех доставили в ближайшие больницы. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.
Авария произошла на нерегулируемом перекрестке, где установлен знак, обязывающий водителей остановиться и продолжить движение, только убедившись, что к нему не приближается поезд. После бокового удара автобус отбросило в кювет.
Все причины и обстоятельства происшествия выясняет полиции. На месте работали два расчета пожарных и три бригады скорой помощи. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии временно затруднено, водителя уже предложили пути объезда.
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