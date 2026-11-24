24 ноября 2026, 13:09

Три человека пострадали при столкновении поезда с автобусом в Чехии

Фото: iStock/DmitriiDivanov

Три человека пострадали при столкновении пассажирского поезда и автобуса на железнодорожном переезде возле поселка Охништяны на востоке Чехии. Об этом сообщило национальное информагентство ČTK.