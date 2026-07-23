Российский школьник решил прогуляться по рельсам метро
Полицейские задержали подростка, который прошелся по рельсам в метро Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Инцидент произошел на перегоне Таганско-Краснопресненской линии, от станции «Рязанский проспект» к «Выхино». Дежурный заметил постороннего на открытом участке путей и вызвал полицию.
Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя — им оказался мальчик 2012 года рождения. Школьник рассказал, что пролез через технологический лаз.
В отношении его матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию. Теперь ей грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей.
С ребенком и его законным представителем провели профилактическую беседу и объяснили опасность, которой он себя подверг.
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