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Российский школьник решил прогуляться по рельсам метро

В Москве задержали подростка, который проник на пути в метро
Фото: iStock/spacedrone808

Полицейские задержали подростка, который прошелся по рельсам в метро Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.



Инцидент произошел на перегоне Таганско-Краснопресненской линии, от станции «Рязанский проспект» к «Выхино». Дежурный заметил постороннего на открытом участке путей и вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя — им оказался мальчик 2012 года рождения. Школьник рассказал, что пролез через технологический лаз.

В отношении его матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию. Теперь ей грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей.

С ребенком и его законным представителем провели профилактическую беседу и объяснили опасность, которой он себя подверг.

Лидия Пономарева

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