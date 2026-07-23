В Италии мужчина пнул живую крысу прямо в грудь российской туристке
В Венеции местный житель попытался ударить ногой крысу, но попал в туристку из России. Как сообщает Telegram-канал Baza, животное угодило девушке прямо в грудь.
Россиянка по имени Евгения завершала вечернюю прогулку по городу после фотосессии и поездки на гондоле. В этот момент на одной из узких улочек в неё влетела крыса. За зверьком гнался итальянец — он хотел отогнать животное ногой, но вместо этого отправил его в женщину.
Девушка попыталась стряхнуть грызуна с одежды, но тот успел укусить её за палец. Пострадавшую доставили в больницу. Медики обработали рану, сделали прививку от столбняка и назначили антибиотики. Врачи взяли кровь на анализ, но не смогли определить, была ли крыса переносчиком инфекции.
Ранее медики извлекли из ноги другой россиянки восемь личинок песчаной блохи. Женщина привезла их после отдыха во Вьетнаме.
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